Экономист назвал безопасный для России уровень госдолга

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия вполне безопасно для бюджета может наращивать госдолг до 25-30% от ВВП, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"У нас еще есть потенциал для привлечения средств за счет продажи госдолга. Около 25-30% — это безопасный уровень даже при потенциальных двухзначных ставках, если он будет достигаться постепенно", - сказала она.