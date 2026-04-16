"Кто первым": в Германии рассказали о "гонке" Мадьяра и Зеленского - РИА Новости, 16.04.2026
01:16 16.04.2026 (обновлено: 05:47 16.04.2026)
© Фото : Sándor Szőke
Плакат с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и Петера Мадьяра, которые сливают деньги в золотой унитаз
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава партии "Тиса" Петер Мадьяр соревнуется с Владимиром Зеленским в получении средств от ЕС, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, кто первым получит деньги: победитель выборов из Венгрии, страны-члена ЕС и НАТО, или Владимир Зеленский, глава страны третьего мира, зависящей от помощи ЕС", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Украина находится на грани банкротства и нуждается в вливании средств ЕС не позднее мая, тогда как Мадьяр может быть избран парламентом премьер-министром не раньше середины мая.
"Срок выплат из фонда восстановления ЕС истекает в августе; Венгрия должна выполнить свои обязательства к этому времени", — говорится в материале.
Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что уже провел с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС.
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. ​​
