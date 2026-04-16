В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08.30 мск до 20.00 мск", - говорится в сообщении.
Как уточняет Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
