Газопроводы для подключения 1 тыс домов в СНТ и ДНТ построили в Адыгее

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в 2025 году проведено строительство основных газовых сетей в восьми садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, что дает техническую возможность подключения около 1 тысячи домовладений, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Газификация садоводческих и дачных некоммерческих товариществ вблизи хутора Гавердовский стала одной из тем обсуждения на планерном совещании кабмина республики.

В пресс-службе напомнили, что в ходе прямых линий с руководителем региона от жителей поступило множество вопросов, касающихся развития хутора Гавердовского, входящего в Майкоп, и прилегающих к нему дачных и садовых товариществ. Данная тема рассматривалась на специальном совещании главы республики, куда были приглашены также председатели ДНТ и СНТ. Результатом стал ряд поручений главы Адыгеи, касающихся строительства надежной инженерной инфраструктуры и создания комфортных условий для жителей товариществ.

С докладом по вопросу газификации ДНТ и СНТ возле хутора Гавердовского выступил генеральный директор АО "Газпром газораспределение Майкоп" и ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Аслан Екутеч. Как сообщил выступающий, программа социальной догазификации с 2024 года решением главы государства была расширена и включила в себя возможность газификации садоводческих и дачных некоммерческих товариществ.

По поручению главы Адыгеи в 2025 году проведено строительство основных газовых сетей в восьми СНТ и ДНТ, граничащих с хутором Гавердовского и не включенных в границы населенных пунктов городского округа "Город Майкоп". Работы выполнялись за счет специальной надбавки. Результатом стало строительство восьми распределительных газопроводов общей протяженностью 17,5 километров, что дает техническую возможность подключения около 1 тысячи домовладений.

На сегодняшний день подано 527 заявок от собственников земельных участков, заключено 443 комплексных договора технологического подключения. В них входит как проектирование, так и строительство внутридомовой сети газопотребления одновременно со строительством сетей газораспределения.

Кроме того, АО "Газпром газораспределение Майкоп" совместно с органами власти региона был разработан план-график догазификации садоводческих товариществ на территории республики, который предусматривает обеспечение технической возможности подключения порядка 2 627 домовладений в 33 товариществах. На данный момент от жителей товариществ подано 246 заявок на участие в программе социальной догазификации.

Продолжая тему инфраструктурного развития садовых и дачных товариществ, глава Адыгеи поручил руководителям муниципалитетов проработать вопросы ремонта и строительства подъездных дорог к СНТ и ДНТ, обеспечения маршрутов общественного транспорта, оборудования освещения и прокладки тротуаров внутри товариществ, строительства удобных автобусных остановок.