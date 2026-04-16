Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Чрезмерное употребление лечебно-столовой минеральной воды может вызвать обострение некоторых заболеваний, предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.
"Бесконтрольный прием может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать обострение заболеваний", - сказала Павлова изданию NEWS.ru.
По словам гастроэнтеролога, для утоления жажды лучше использовать жидкость с низким содержанием солей. Она добавила, что взрослому человеку необходимо употреблять два литра воды в сутки, в жаркую погоду объем может возрастать до трех литров, кроме того, специалист порекомендовала пить по 100-150 миллилитров каждые 20-30 минут на протяжении дня, не дожидаясь появления сильной жажды.
6 сентября 2024, 12:10