Рейтинг@Mail.ru
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 16.04.2026 (обновлено: 17:18 16.04.2026)
Врач Павлова: лечебно-столовая минералка может нарушить кислотно-щелочной баланс

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Девушка пьет воду
Перейти в медиабанк
Девушка пьет воду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Чрезмерное употребление лечебно-столовой минеральной воды может вызвать обострение некоторых заболеваний, предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.
«

"Бесконтрольный прием может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать обострение заболеваний", - сказала Павлова изданию NEWS.ru.

По словам гастроэнтеролога, для утоления жажды лучше использовать жидкость с низким содержанием солей. Она добавила, что взрослому человеку необходимо употреблять два литра воды в сутки, в жаркую погоду объем может возрастать до трех литров, кроме того, специалист порекомендовала пить по 100-150 миллилитров каждые 20-30 минут на протяжении дня, не дожидаясь появления сильной жажды.
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала