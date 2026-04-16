Легионер "Спартака" допустил чемпионство клуба в этом сезоне РПЛ

- Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Ливай Гарсия не исключил возможности чемпионства «красно-белых» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/2
- «Спартак» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от призовой тройки составляет 3 очка.
- До завершения сезона «Спартак» предстоит сыграть с несколькими командами, включая «Ахмат», «Краснодар», «Нижний Новгород», «Крылья Советов», «Рубин» и «Динамо».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Ливай Гарсия в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность чемпионства "красно-белых" в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.
"На данный момент мы идем неплохо, выиграли несколько матчей, не проигрываем в пяти подряд. Постараемся завершить сезон, заняв место как можно выше в турнирной таблице, и, конечно же, биться за выход в финал Кубка России. Для меня, если не будем в первой тройке, это станет разочарованием. Если мы продолжим идти так же, то место в тройке - наша цель", - сказал Гарсия.
"Если реалистично смотреть на вещи, для чемпионства в этом сезоне нужно совершить большой прыжок. Но в футболе все возможно, когда ты побеждаешь в своих матчах", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" до завершения сезона в РПЛ сыграет с грозненским "Ахматом" (19 апреля, дома), "Краснодаром" (23 апреля, дома), "Нижним Новгородом" (26 апреля, на выезде), самарскими "Крыльями Советов" (1 мая, на выезде), казанским "Рубином" (11 мая, дома) и махачкалинским "Динамо" (17 мая, на выезде).