Легионер "Спартака" допустил чемпионство клуба в этом сезоне РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
12:14 16.04.2026 (обновлено: 12:24 16.04.2026)
Легионер "Спартака" допустил чемпионство клуба в этом сезоне РПЛ

Легионер "Спартака" Гарсия считает, что у клуба есть шансы на чемпионство в РПЛ

  • Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Ливай Гарсия не исключил возможности чемпионства «красно-белых» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/2
  • «Спартак» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от призовой тройки составляет 3 очка.
  • До завершения сезона «Спартак» предстоит сыграть с несколькими командами, включая «Ахмат», «Краснодар», «Нижний Новгород», «Крылья Советов», «Рубин» и «Динамо».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Ливай Гарсия в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность чемпионства "красно-белых" в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.
"Спартак" после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от призовой тройки за шесть туров до конца чемпионата составляет 3 очка.
"На данный момент мы идем неплохо, выиграли несколько матчей, не проигрываем в пяти подряд. Постараемся завершить сезон, заняв место как можно выше в турнирной таблице, и, конечно же, биться за выход в финал Кубка России. Для меня, если не будем в первой тройке, это станет разочарованием. Если мы продолжим идти так же, то место в тройке - наша цель", - сказал Гарсия.
"Если реалистично смотреть на вещи, для чемпионства в этом сезоне нужно совершить большой прыжок. Но в футболе все возможно, когда ты побеждаешь в своих матчах", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" до завершения сезона в РПЛ сыграет с грозненским "Ахматом" (19 апреля, дома), "Краснодаром" (23 апреля, дома), "Нижним Новгородом" (26 апреля, на выезде), самарскими "Крыльями Советов" (1 мая, на выезде), казанским "Рубином" (11 мая, дома) и махачкалинским "Динамо" (17 мая, на выезде).
Футболист "Спартака" Ву заявил, что мог бы стать бойцом UFC
10:10
 
