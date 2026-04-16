Легионер "Спартака" допустил чемпионство клуба в этом сезоне РПЛ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Ливай Гарсия в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность чемпионства "красно-белых" в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.

"Если реалистично смотреть на вещи, для чемпионства в этом сезоне нужно совершить большой прыжок. Но в футболе все возможно, когда ты побеждаешь в своих матчах", - добавил собеседник агентства.