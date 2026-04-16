Гарбузов: ЩЛЗ выпустил 257 тысяч лифтов за 83 года - РИА Новости, 16.04.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Гарбузов: Щербинский лифтостроительный завод выпустил 257 тыс лифтов за 83 года

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) выпустил за 83 года 257 тысяч лифтов, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В четверг ЩЛЗ исполняется 83 года с даты основания.
"Москва занимает лидирующие позиции в отрасли лифтостроения России. В городе активно развиваются крупнейшие игроки рынка. 16 апреля одному из них исполнилось 83 года. С момента основания предприятием выпущено более 257 тысяч лифтов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он добавил, что продукция эксплуатируется на всей территории России и странах ЕАЭС.
На данный момент в ЩЛЗ занято около 2,5 тысячи человек. Кроме того, там трудится свыше 30 рабочих династий, общий трудовой стаж одной из них — свыше 240 лет.
В свою очередь, гендиректор предприятия Валентин Чернобаев подчеркнул, что в прошедшем году завод изготовил свыше 7,2 тысячи лифтов, потенциальная мощность после модернизации увеличилась до 15 тысяч изделий в год. Скорость производства сократилась до 15 дней.
В прошлом году были введены в эксплуатацию четыре автоматизированные производственные линии, конвейерная линия и линия по сборке лебедок, обновление коснулось 50% станочного парка, отметили в пресс-службе департамента.
Завод имеет статус промкомплекса Москвы. В 2024 году он заключил с городом специальный контракт на поставку лифтового оборудования для Региональной программы капремонта многоквартирных домов столицы. В ее рамках завод в течение 10 лет произведет для города 22,7 тысячи изделий.
Ранее Гарбузов сообщил, что Карачаровский механический завод по соглашению с Фондом капремонта Брянской области поставит 46 современных лифтов для замены оборудования в жилых зданиях областного центра высотой 9-10 этажей.
