Гарбузов: ЩЛЗ выпустил 257 тысяч лифтов за 83 года

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) выпустил за 83 года 257 тысяч лифтов, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Москва занимает лидирующие позиции в отрасли лифтостроения России. В городе активно развиваются крупнейшие игроки рынка. 16 апреля одному из них исполнилось 83 года. С момента основания предприятием выпущено более 257 тысяч лифтов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он добавил, что продукция эксплуатируется на всей территории России и странах ЕАЭС.

На данный момент в ЩЛЗ занято около 2,5 тысячи человек. Кроме того, там трудится свыше 30 рабочих династий, общий трудовой стаж одной из них — свыше 240 лет.

В свою очередь, гендиректор предприятия Валентин Чернобаев подчеркнул, что в прошедшем году завод изготовил свыше 7,2 тысячи лифтов, потенциальная мощность после модернизации увеличилась до 15 тысяч изделий в год. Скорость производства сократилась до 15 дней.

В прошлом году были введены в эксплуатацию четыре автоматизированные производственные линии, конвейерная линия и линия по сборке лебедок, обновление коснулось 50% станочного парка, отметили в пресс-службе департамента.

Завод имеет статус промкомплекса Москвы. В 2024 году он заключил с городом специальный контракт на поставку лифтового оборудования для Региональной программы капремонта многоквартирных домов столицы. В ее рамках завод в течение 10 лет произведет для города 22,7 тысячи изделий.