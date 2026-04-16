Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:06 16.04.2026 (обновлено: 12:19 16.04.2026)
Гарбузов: кабельный завод столицы испытал решение для авиационной техники

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Кабельный завод столицы создал и протестировал решение для авиационной техники, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, проверка осуществлялась вместе со столичным разработчиком бортовой аппаратуры. Тесты подтвердили, что кабель подходит для работы оборудования в верхних слоях атмосферы Земли.
"Москва — ведущий индустриальный центр, где сосредоточены предприятия более чем из 20 отраслей промышленности. В частности, столица лидирует в производстве кабелей: по итогам 2025-го выпуск продукции вырос в 2,9 раза по сравнению с 2024 годом. Кабельный завод совместно с разработчиком бортовой аппаратуры успешно протестировал изделие для авиационной техники. Его срок службы в условиях экстремальных температур воздушного пространства достигает 30 лет", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Эта разработка создана московским предприятием "Спецкабель". Изделие предназначено для применения в бортовых сетях по технологии SpaceFibre — инновационной системе сверхскоростной передачи данных, которая позволяет в реальном времени отображать и передавать важную информацию для контроля и управления летательными аппаратами, уточняет пресс-служба.
Генеральный директор завода Алексей Ушаков отметил, что особенность кабеля — защитная оболочка, обладающая высокой стабильностью. Во время тестирований в лабораторных условиях она не деформировалась и не усаживалась при воздействии температуры до 125 градусов Цельсия.
Он добавил, что также при длительном нагреве и охлаждении кабель сохранял свои параметры, не теряя механической прочности. По многим характеристикам кабель не уступает зарубежным аналогам. Кроме того, по показателям растягивающей нагрузки и оптических потерь — даже превосходит.
Тестирования проходили в лаборатории АО "Центр "ВОСПИ" — разработчика волоконно-оптических устройств для жестких условий эксплуатации. Он легко интегрируется в зарубежные системы с помощью стандартизированных размеров и совместимости с авиационными оптическими соединителями.
Выводить на рынок новую продукцию заводу "Спецкабель" помогает столица. Так, город заключил с предприятием офсетный контракт на производство 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для использования в метрополитене.
Кроме того, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов компания возводит производственную площадку в Восточном административном округе Москвы.
