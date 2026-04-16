Галузин изложил послу Турции оценки ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин изложил послу Турции в Москве Танжу Бильгичу российские оценки развития обстановки вокруг Украины и перспектив урегулирования конфликта, заявили в четверг в МИД РФ.