Галузин изложил послу Турции оценки ситуации вокруг Украины

23:06 16.04.2026
Галузин изложил послу Турции Бильгичу оценки ситуации вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин изложил послу Турции в Москве Танжу Бильгичу российские оценки развития обстановки вокруг Украины.
  • Обмен мнениями произошел с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин изложил послу Турции в Москве Танжу Бильгичу российские оценки развития обстановки вокруг Украины и перспектив урегулирования конфликта, заявили в четверг в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Турецкой стороне были изложены наши принципиальные оценки развития обстановки и перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины в русле взаимопониманий, достигнутых по итогам российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
