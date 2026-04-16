Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий «Фрайбург» обыграл испанскую «Сельту» во втором четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы со счетом 3:1.
- «Фрайбург» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем в паре «Бетис» (Испания) — «Брага» (Португалия).
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Немецкий "Фрайбург" обыграл испанскую "Сельту" во втором четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы и вышел в следующий раунд.
В первом матче "Фрайбург" на домашнем поле обыграл "Сельту" со счетом 3:0. В полуфинале немецкая команда сыграет с победителем в паре "Бетис" (Испания) - "Брага" (Португалия).
"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций
Вчера, 22:05