"Фрайбург" вышел в полуфинал Лиги Европы
22:10 16.04.2026 (обновлено: 00:16 17.04.2026)
"Фрайбург" вышел в полуфинал Лиги Европы

«Фрайбург» обыграл «Сельту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Немецкий "Фрайбург" обыграл испанскую "Сельту" во втором четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы и вышел в следующий раунд.
Встреча в Виго завершилась победой гостей со счетом 3:1. Мячи в составе "Фрайбурга" дубль оформил Юито Судзуки (39-я, 50-я минуты), также мяч забил Игорь Матанович (33). У "Сельты" отличился Виллиот Сведберг (90+1).
В первом матче "Фрайбург" на домашнем поле обыграл "Сельту" со счетом 3:0. В полуфинале немецкая команда сыграет с победителем в паре "Бетис" (Испания) - "Брага" (Португалия).
ФутболСпортФрайбургСельтаЛига Европы 2025-2026
 
