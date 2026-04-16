Тренера сборной Швейцарии по хоккею уволили за фальшивую справку

Краткий пересказ ИИ Патрика Фишера уволили с должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-1

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патрик Фишер освобожден от должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельными сертификатом о вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Ранее 50-летний Фишер признался в том, что отправился на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с поддельным сертификатом о вакцинации. Сборная тогда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла финнам (1:5).

Сообщается, что во время подготовки к чемпионату мира сборную Швейцарии будет тренировать помощник Фишера Ян Кадье, уже назначенный главным тренером.

"Дело юридически закрыто, но оно вызвало публичную дискуссию о ценностях и доверии, к которым федерация относится очень серьезно. Доверие и честность являются центральными для нашего спорта и нашей федерации. В то же время федерация благодарит Патрика Фишера за его неоспоримые спортивные достижения", - сказал президент SIHF Урс Кесслер.