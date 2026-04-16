12:26 16.04.2026
Тренера сборной Швейцарии по хоккею уволили за фальшивую справку

Патрик Фишер. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • Патрика Фишера уволили с должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-1
  • Во время подготовки к чемпионату мира сборную Швейцарии будет тренировать помощник Фишера Ян Кадье.
  • Президент Федерации хоккея Швейцарии Урс Кесслер заявил, что дело вызвало публичную дискуссию о ценностях и доверии, которые важны для федерации.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патрик Фишер освобожден от должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельными сертификатом о вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).
Ранее 50-летний Фишер признался в том, что отправился на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с поддельным сертификатом о вакцинации. Сборная тогда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла финнам (1:5).
Сообщается, что во время подготовки к чемпионату мира сборную Швейцарии будет тренировать помощник Фишера Ян Кадье, уже назначенный главным тренером.
"Дело юридически закрыто, но оно вызвало публичную дискуссию о ценностях и доверии, к которым федерация относится очень серьезно. Доверие и честность являются центральными для нашего спорта и нашей федерации. В то же время федерация благодарит Патрика Фишера за его неоспоримые спортивные достижения", - сказал президент SIHF Урс Кесслер.
Фишер руководил сборной Швейцарии с 2015 года. Под руководством специалиста команда поднялась с восьмого на второе место в мировом рейтинге и завоевала три серебряные медали чемпионатов мира.
