В Финляндии рассказали об оценке перспектив взаимодействия с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Финляндии заявило, что вместе с партнёрами оценивает перспективы взаимодействия с Россией.
- Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать сотрудничество.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство Финляндии в опубликованном докладе заявило, что вместе с партнерами оценивает перспективы взаимодействия с Россией, при этом в РФ отмечали, что страна сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать сотрудничество.
Правительство Финляндии в четверг опубликовало доклад об изменениях во внешней политике и политике безопасности. Документ дополняет доклад по внешней политике и политике безопасности 2024 года, который на данный момент является ключевым стратегическим документом страны.
"Финляндия оценивает будущее своего взаимодействия с Россией, в том числе вместе со своими партнерами", - говорится в документе.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.