Финляндия не намерена размещать ядерное оружие в стране в мирное время

Песков заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведёт к уязвимости Финляндии и эскалации напряжённости в Европе.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финляндия не будет размещать ядреное оружие на своей территории в мирное время, говорится в опубликованном правительством докладе об изменениях во внешней политике и политике безопасности.

Опубликованный документ дополняет доклад по внешней политике и политике безопасности 2024 года, который на данный момент является ключевым стратегическим документом страны.

"Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время", - сказано в документе.

В докладе также указано, что Финляндия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам и поэтому "не станет ядерной державой".

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.