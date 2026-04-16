16:06 16.04.2026 (обновлено: 16:22 16.04.2026)
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие в стране в мирное время

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, говорится в опубликованном правительством докладе.
  • Глава минобороны Финляндии заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
  • Песков заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведёт к уязвимости Финляндии и эскалации напряжённости в Европе.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финляндия не будет размещать ядреное оружие на своей территории в мирное время, говорится в опубликованном правительством докладе об изменениях во внешней политике и политике безопасности.
Опубликованный документ дополняет доклад по внешней политике и политике безопасности 2024 года, который на данный момент является ключевым стратегическим документом страны.
"Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время", - сказано в документе.
В докладе также указано, что Финляндия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам и поэтому "не станет ядерной державой".
Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры
