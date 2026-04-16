Фигуристов не объединят с конькобежцами: а кому от этого плохо?

Российскому фигурному катанию не грозит объединение с другими ледовыми видами в рамках одной организации. По крайней мере пока этот вопрос не рассматривается. РИА Новости рассказывает, почему идея слияния фигуристов и конькобежцев по западному образцу не нужна ни одной из сторон.
Фигуристам это не нужно
Наш спорт уже долгое время пытается пересесть на коммерческие рельсы. Курс на самоокупаемость, намеченный ранее, должен был привести нас в светлое будущее, в котором даже самые убыточные виды не должны были зависеть от государства.
Благое намерение наверняка привело бы к успеху, если бы не международная изоляция и проблемы у бизнеса. Все это привело к тому, что одна часть видов успела обзавестись финансовой самостоятельностью, а другая по-прежнему сильно зависит от государственных вливаний.
Неудивительно, что руководство российского спорта в лице министра и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева пришло к практике укрупнения. Стабильные федерации объединяют со смежными, менее финансово обеспеченными.
Ранее через такую процедуру проходили водные и лыжные виды спорта. Казалось, что следующими на очереди будут конькобежцы и фигуристы - будто бы слишком очевидно, что эти виды в текущем положении вещей должны регулироваться одной федерацией.
Но, по данным РИА Новости, этого в ближайшее время не произойдет. Боссы ФФККР и СКР сторонились публичных вопросов на тему возможного объединения, но, судя по всему, больше такого поворота не хотели фигуристы - более богатые и самодостаточные.
13 апреля, 16:30
Деньги как мотивация продолжать карьеру
Для них вопрос укрупнения поставил бы еще один - о том, как в принципе обеспечивать полноценный внутренний сезон. Международный союз конькобежцев (ISU) не торопится возвращать наших взрослых спортсменов к международным стартам - на повестке лежит вопрос допуска юниоров, но и по нему голосовать будут аж в июне. При этом внутри России для фигуристов действует своя экосистема стартов - и традиционные форматы (Гран-при, чемпионат России), и выставочные (Кубок Первого канала, "Русский вызов"), и усеченные (прыжковый чемпионат России). Все это обеспечивает спортсменам не только широкую соревновательную практику, но и поистине огромные призовые - в условиях пятого года международного бана регулярные поступления на банковскую карту почти наверняка для подавляющего большинства являются одним из немногих реальных мотивов продолжения карьеры.
Объединение с конькобежным спортом не убило бы внутренний фигурный сезон полностью, но он почти наверняка стал бы "беднее" - либо размер призовых, либо количество турниров пришлось бы пустить под нож. У конькобежцев и шорт-трекистов тоже достаточно своих стартов, к тому же это медалеемкий вид, стратегически важный для нашего спорта на Олимпиаде. И деньги на обеспечение всего этого на сопоставимом уровне (а почему, собственно, должно было быть иначе?) пришлось бы отщипнуть у сытых фигуристов.
Вряд ли подобный расклад понравился бы президенту ФФККР Антону Сихарулидзе. На его президентский срок фигурное катание достигло пика своей финансовой мощи - олимпийский чемпион сам привел несколько крупных спонсоров под свое имя и готовится и дальше укреплять казну.
Но куда интереснее, что и конькобежцы не горели желанием объединяться - по крайней мере об этом обмолвился один из источников РИА Новости. Возможно, СКР хотел бы сохранить самостоятельность. На данный момент именно конькобежцы обеспечивают представительство нашей страны в совете ISU - ключевом органе союза в целом ряде важнейших вопросов, включая возвращение России на мировую арену. И хоть наш представитель Александр Кибалко, по данным РИА Новости, в обсуждениях этого момента на заседаниях совета участия не принимает, иметь своего человека в столь важном месте дорогого стоит. На летнем конгрессе ISU состав совета будут обновлять, но для Кибалко текущий срок - первый, и вероятность его переизбрания довольно высока.
В любом случае объединения можно не ждать - по крайней мере, пока. И, кажется, для обеих сторон это по-настоящему хорошая новость.
