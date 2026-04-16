"Красивая история": Фетисов предрек Овечкину еще один сезон в НХЛ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов сказал РИА Новости, что рад заявлению российского хоккеиста Александра Овечкина о том, что он, вероятно, еще не сыграл последний матч в НХЛ.
"Информацию, которая всех интересует, должен объявить сам Саша. Но я рад тому, что он отдал такой пас мировой прессе для обсуждения, - сказал Фетисов. - Я считаю, что он должен сыграть (в "Вашингтоне") еще один сезон. Это может быть красивая история. Хочу чтобы все у него сложилось, он добрался до этого немыслимого рекорда какое-то время назад, помог команде выиграть Кубок Стэнли, и было бы красиво, если бы он помог за этот сезон команде укрепиться. Дальше все будет от него зависеть".
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина на данный момент 1006 голов. По итогам чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.