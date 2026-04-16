Рейтинг@Mail.ru
ФАС рекомендовала нефтехимикам не допускать необоснованный рост цен
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 16.04.2026
ФАС рекомендовала нефтехимикам не допускать необоснованный рост цен внутри РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • ФАС России рекомендовала производителям нефтехимической продукции не допускать необоснованный рост цен на внутреннем рынке.
  • Ведомство указало, что при формировании цен не следует использовать зарубежные ценовые показатели.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила производителям нефтехимической продукции письмо с рекомендацией не допускать необоснованный рост цен на внутреннем рынке и ориентироваться на российские индикаторы, сообщила служба.
"ФАС России обращает внимание, что компании не должны допускать необоснованный рост цен на товары на внутреннем рынке. В частности, при формировании цен не следует использовать зарубежные ценовые показатели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что привязка к зарубежным ценовым показателям может повлечь увеличение себестоимости продукции как для потребителей, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными потребителями товаров.
"В качестве альтернативы ведомство предлагает использовать уже сформированные российские биржевые и внебиржевые индикаторы", - добавляется в сообщении.
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В ФАС напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб
14 апреля, 13:11
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала