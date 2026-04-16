ФАС рекомендовала нефтехимикам не допускать необоснованный рост цен

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила производителям нефтехимической продукции письмо с рекомендацией не допускать необоснованный рост цен на внутреннем рынке и ориентироваться на российские индикаторы, сообщила служба.

Отмечается, что привязка к зарубежным ценовым показателям может повлечь увеличение себестоимости продукции как для потребителей, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными потребителями товаров.