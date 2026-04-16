В МИД рассказали о причинах дефицита энергоресурсов в ЕС - РИА Новости, 16.04.2026
18:23 16.04.2026 (обновлено: 18:33 16.04.2026)
В МИД рассказали о причинах дефицита энергоресурсов в ЕС

МИД: дефицит энергоресурсов в ЕС – это результат политики Брюсселя

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что дефицит энергоресурсов в ЕС — результат политики Брюсселя по отказу от российских энергоносителей.
  • По её словам, эта политика не меняется, несмотря на возможные экономические проблемы Евросоюза, включая замедление роста и ускорение инфляции.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возможные экономические проблемы Евросоюза в связи с дефицитом энергоносителей является результатом чудовищной и преступной политики Брюсселя по отказу от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Евросоюз может столкнуться с одновременным замедлением экономического роста, ускорением инфляции, даже в случае относительно кратковременных перебоев в поставках энергоносителей. Все это является результатом чудовищной, не то что недальновидной, а глупейшей, по сути преступной для граждан ЕС политики Брюсселя по отказу от российских энергоресурсов", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, эту политику евробюрократы "не торопятся менять даже сейчас".
