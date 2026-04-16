В МИД рассказали о причинах дефицита энергоресурсов в ЕС

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возможные экономические проблемы Евросоюза в связи с дефицитом энергоносителей является результатом чудовищной и преступной политики Брюсселя по отказу от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эту политику евробюрократы "не торопятся менять даже сейчас".