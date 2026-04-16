В МИД рассказали о причинах дефицита энергоресурсов в ЕС

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возможные экономические проблемы Евросоюза в связи с дефицитом энергоносителей является результатом чудовищной и преступной политики Брюсселя по отказу от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Евросоюз может столкнуться с одновременным замедлением экономического роста, ускорением инфляции, даже в случае относительно кратковременных перебоев в поставках энергоносителей. Все это является результатом чудовищной, не то что недальновидной, а глупейшей, по сути преступной для граждан ЕС политики Брюсселя по отказу от российских энергоресурсов", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, эту политику евробюрократы "не торопятся менять даже сейчас".