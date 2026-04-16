В Кремле объяснили закрытый характер совещания Путина по экономике

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что совещание главы государства Владимира Путина с экономическим блоком в среду прошло в закрытом режиме, чтобы была возможность сопоставить все точки зрения и принять единственное верное решение.
Накануне Путин собрал совещание по экономическим вопросам.
Пресс-секретарь главы государства в четверг рассказал журналистам, что обычно совещания президента с экономическим блоком в закрытом режиме длятся несколько часов.
"Оно (совещание - ред.) для этого и проходит в закрытом режиме, чтобы можно было сопоставить точки зрения с тем, чтобы потом было принято единственное верное решение", - сказал Песков.
