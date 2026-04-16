В Екатеринбурге прошел "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов СВО

Соревнования проходили с 14 по 16 апреля, в них приняли участие около ста ветеранов СВО из регионов УрФО. Участники показали свои умения в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и другом.

Отмечается, что благодаря усилиям фонда, министерства спорта РФ и Паралимпийского комитета России более 6 тысяч ветеранов занимаются адаптивными видами спорта, свыше 750 героев входят в составы сборных команд субъектов России по адаптивным видам спорта. До конца этого года соревнования пройдут среди ветеранов Сибирского, Южного и Северо-Западного федеральных округов, уточнили в фонде.