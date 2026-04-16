В Екатеринбурге прошел "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов СВО - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
21:55 16.04.2026
В Екатеринбурге прошел "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов СВО

В Екатеринбурге завершился межрегиональный "Кубок Защитников Отечества"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Башня городской ратуши на фоне Екатеринбург Сити
Башня городской ратуши на фоне Екатеринбург Сити - РИА Новости, 16.04.2026
Башня городской ратуши на фоне Екатеринбург Сити. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге завершился "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов СВО Уральского федерального округа.
  • Соревнования проходили с 14 по 16 апреля, в них приняли участие около ста человек.
  • Участники показали свои умения в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и другом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Межрегиональный "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа завершился в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в фонде "Защитники Отечества".
«
"В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей межрегионального "Кубка Защитников Отечества", – рассказали в фонде.
Соревнования проходили с 14 по 16 апреля, в них приняли участие около ста ветеранов СВО из регионов УрФО. Участники показали свои умения в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и другом.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул, что участники "Кубка Защитников Отечества" собственным примером доказали, что способны победить любые обстоятельства, а адаптивный спорт помогает отвлечься и переключиться на новые условия. В свою очередь, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков добавил, что спорт стал неотъемлемой частью жизни паралимпийцев-ветеранов СВО.
"Регулярные физические нагрузки эффективно помогают героям с тяжелыми ранениями вернуться в мирную жизнь, проявить навыки и стать примером для своей семьи, молодежи и всего общества", – приводится в сообщении слова статс-секретаря – замминистра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.
Отмечается, что благодаря усилиям фонда, министерства спорта РФ и Паралимпийского комитета России более 6 тысяч ветеранов занимаются адаптивными видами спорта, свыше 750 героев входят в составы сборных команд субъектов России по адаптивным видам спорта. До конца этого года соревнования пройдут среди ветеранов Сибирского, Южного и Северо-Западного федеральных округов, уточнили в фонде.
РоссияЕкатеринбургАртем ЖогаАнна ЦивилеваПавел Рожков
 
