Ефимов: в Текстильщиках возведут корпус больницы имени В.П. Демихова

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова возведут в Текстильщиках на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Современный многопрофильный медицинский комплекс планируется построить на улице Шкулева в районе Текстильщики. 10-этажное здание оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

Он добавил, что на данный момент на площадке подходит к концу подготовительный этап строительства. Также специалисты осуществляют вынос инженерных сетей.