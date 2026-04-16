Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Текстильщиках возведут корпус больницы имени В.П. Демихова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 16.04.2026
Ефимов: в Текстильщиках возведут корпус больницы имени В.П. Демихова

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова возведут в Текстильщиках на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Современный многопрофильный медицинский комплекс планируется построить на улице Шкулева в районе Текстильщики. 10-этажное здание оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Он добавил, что на данный момент на площадке подходит к концу подготовительный этап строительства. Также специалисты осуществляют вынос инженерных сетей.
В новом здании больницы обустроят свыше 30 операционных, конференц-зал, а также тамбур для автомобилей скорой помощи на четыре машино-места. На прилегающей территории проведут благоустройство, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала