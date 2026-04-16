Ефимов: в Текстильщиках возведут корпус больницы имени В.П. Демихова

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова возведут в Текстильщиках на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Современный многопрофильный медицинский комплекс планируется построить на улице Шкулева в районе Текстильщики. 10-этажное здание оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Он добавил, что на данный момент на площадке подходит к концу подготовительный этап строительства. Также специалисты осуществляют вынос инженерных сетей.
В новом здании больницы обустроят свыше 30 операционных, конференц-зал, а также тамбур для автомобилей скорой помощи на четыре машино-места. На прилегающей территории проведут благоустройство, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.