Что в "Записке Дурново" говорится о будущем России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот загадочный документ вошел в отечественную историю как "Записка Дурново". Ее называли самым точным геополитическим прогнозом XX века, а ее автора некоторые исследователи провозглашают оракулом и даже "русским Нострадамусом".

Что в ней говорится о судьбе России?

Борец с революцией

Петр Николаевич Дурново родился 23 ноября 1842 года в Твери и происходил из старинного русского дворянского рода. В апреле 1860 года его направили проходить службу в 19-й флотский экипаж. Осенью 1881 года Дурново перешел на службу в Министерство внутренних дел.

Свой пост министра МВД он получил в сложном 1905 году. Решительно взявшись за усмирение революции, Дурново довольно быстро завоевал доверие императора. Вскоре он достиг такого влияния, что перестал согласовывать свои действия с главой правительства Сергеем Витте — по мнению Дурново, он потворствовал революции.

В итоге разногласия Дурново с Витте послужили главным поводом к отставке премьера в апреле 1906 года, но вместе с остальными членами кабинета уволен был и Петр Николаевич. После Дурново получил звание статс-секретаря и присутствовал в реформированном Государственном совете. В верхней палате в 1906-1915 годах был лидером группы правых.

Знаменитая записка была подана в феврале 1914 года, еще до начала Первой мировой войны. В Советской России фрагменты этого документа впервые были приведены известным историком Евгением Тарле в 1922 году. Затем записку опубликовали полностью в журнале "Красная новь".

Предрекал революцию

Главный тезис записки: столкновение Англии и Германии неизбежно, но России в нем участвовать крайне опасно. "Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства двух государств", — писал Дурново.

По его мнению, союз с Лондоном и Парижем был искусственным. Англия к континентальной войне не готова, а Франция бедна людскими ресурсами, и основная тяжесть войны легла бы именно на плечи России. Дурново предлагал альтернативу: союз с Германией против Англии.

Но самое страшное Дурново предсказал для того случая, если Россия все же ввяжется в войну — и проиграет. Все неудачи припишут монархии. Армия, уставшая и обескровленная, перестанет быть опорой режима. Власть быстро перейдет от либералов к радикальным левым, которые привлекут народ популистскими лозунгами: "сначала черный передел [земли], а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ".

"Опасный малороссийский сепаратизм"

Обратил внимание Дурново и на зачатки украинского национализма, которые уже тогда посчитал крайне опасными для государства.

"Так называемое украинское, или мазепинское, движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров", — писал Дурново.

Бывший министр умер через год после начала Первой мировой. Судьба избавила его от страшного зрелища, которое он описал с пугающей точностью: уничтожение армии, падение монархии, анархия и большевистский переворот.