Дрозденко утвердил порядок предоставления льготных тарифов на электричество

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, определяющее порядок предоставления льготных тарифов на электричество, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Льготный тариф теперь применяется и в первом, и во втором диапазоне потребления. Документ четко определяет термин "домовладение". Это позволит избежать двояких толкований, когда рассчитывают плату за жилые дома с гаражом, баней, теплицей и другими постройками на общем участке", – говорится в сообщении.

При определении права на льготу не учитывается задолженность, возникшая после 1 января 2026 года. Для получения льготы собственникам жилья, которые постоянно живут в Ленинградской области не менее года, а также ТСЖ, управляющим организациям и СНТ необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.

В администрации отметили, что для этого потребуются следующие документы: заявление по форме (образцы утверждены в приложениях к постановлению); паспорт с отметкой о регистрации в Ленинградской области; выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 30 дней до подачи заявления. Кроме того, необходим будет документ о постоянном проживании в регионе не менее года, а также показания счетчика, если он не подключен к интеллектуальной системе учета.

Заявления принимают постоянно, но для перерасчета платы с 1 января 2026 года необходимо подать документы до 1 июня, уточнили в пресс-службе.