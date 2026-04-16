Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об атаках новых дронов ВСУ "Марсианин" по автобусам и домам - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 16.04.2026
Пушилин заявил об атаках новых дронов ВСУ "Марсианин" по автобусам и домам

Пушилин: новые дроны ВСУ "Марсианин" атакуют автобусы и дома

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом "Марсианин" гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Горловка, находящаяся в близости от линии фронта, постоянно подвергается атакам со стороны противника. С появлением этих дронов, которые называют "Марсианами", участились атаки по гражданским объектам, предприятиям, автобусам, жилым домам", - сказал Пушилин.
По его словам, только за минувшую неделю над Горловкой ликвидированы 46 беспилотников противника.
В начале апреля мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ситуация в городе ухудшилась, потому что враг начал применять новые дроны с искусственным интеллектом "Марсианин", которые имеют "крейсерскую скорость до 300 километров в час".
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала