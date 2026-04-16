Пушилин заявил об атаках новых дронов ВСУ "Марсианин" по автобусам и домам

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом "Марсианин" гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.