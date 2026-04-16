Пушилин заявил об атаках новых дронов ВСУ "Марсианин" по автобусам и домам

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом "Марсианин" гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Горловка, находящаяся в близости от линии фронта, постоянно подвергается атакам со стороны противника. С появлением этих дронов, которые называют "Марсианами", участились атаки по гражданским объектам, предприятиям, автобусам, жилым домам", - сказал Пушилин.
По его словам, только за минувшую неделю над Горловкой ликвидированы 46 беспилотников противника.
В начале апреля мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ситуация в городе ухудшилась, потому что враг начал применять новые дроны с искусственным интеллектом "Марсианин", которые имеют "крейсерскую скорость до 300 километров в час".
Пушилин рассказал об ожесточенных боях в Красном Лимане
