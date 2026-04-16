В Крыму рассекретили документы об агентах немецкой спецслужбы в годы ВОВ
08:30 16.04.2026
В Крыму рассекретили документы об агентах немецкой спецслужбы в годы ВОВ

Балаклава, Крым
16.04.2026
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Балаклава, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Рассекречены архивные документы о пособниках и агентах немецкой спецслужбы в Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Из рассекреченных документов следует, что органами государственной безопасности в освобожденном от нацистов Крыму выявлены и задержаны активные пособники оккупантов, сотрудники и агенты немецкой спецслужбы "СД" – Мышеков С.Н., Гильденберг А.А., Лукин А.П., Станилеев А.М., Трубач М.Д., Шпак О.С. и другие", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствием установлено, что эти предатели лично принимали участие в геноциде советского народа на Крымском полуострове – расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов, которых затем арестовывали и расстреливали.
"Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 сентября 1944 года Мышеков, Гильденберг и Лукин приговорены к высшей мере наказания, другие преступники - к разным срокам лишения свободы", - рассказали в ведомстве.
В управлении также добавили, что в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания сотрудники органов безопасности разыскивали и привлекали к ответственности и других предателей Родины, которые принимали участие в преступлениях против советских военнопленных.
Республика Крым, Россия, СССР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
