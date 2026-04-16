Захарова назвала условие для возобновления диалога между Россией и Японией

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия неоднократно транслировала Японии, что для возобновления полноценного диалога между странами Токио должно отказаться от недружественного курса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Неоднократно транслировали японской стороне нашу твердую позицию о том, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога правительство Японии должно реальными делами доказать, что оно отказалось от нынешнего недружественного курса", - сказала она в ходе брифинга.