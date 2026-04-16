Брата главы Минздрава Дагестана арестовали по делу о хищении

МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Бывший депутат народного собрания (парламента) Дагестана арестован по делу о хищении 137 миллионов рублей при закупках экспресс-тестов на коронавирус, сообщила объединенная пресс-служба судов региона; в правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что речь идет о брате министра здравоохранения Дагестана.
"Кировский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата регионального парламента, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)… Обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 июня 2026 года включительно", – говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого зампредседателя комитета по здравоохранению, с ноября 2021 по март 2022 года в сговоре с экс-советником главы республики и другими неустановленными людьми организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Чиновники минздрава региона в интересах обвиняемого заключили с коммерческой организацией контракты на поставку наборов реагентов по завышенной стоимости, несмотря на более выгодное предложение от другого поставщика. В результате, по данным следствия, похищено 137 миллионов рублей.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, арестованный – Кирилл Глазов, брат действующего министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова. В феврале этого года депутаты парламента республики проголосовали за досрочное прекращение его полномочий депутата в связи с выявленными прокуратурой республики нарушениями антикоррупционного законодательства.