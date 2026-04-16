Во "Флориде" нет никого, кто хотел бы ухода Бобровского, заявил Барков - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
22:09 16.04.2026
Во "Флориде" нет никого, кто хотел бы ухода Бобровского, заявил Барков

© Фото : nhl.com/panthers
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Александр Барков заявил, что в Южной Флориде нет никого, кто хотел бы ухода российского вратаря Сергея Бобровского.
  • Семилетний контракт Бобровского на 70 млн долларов истекает по окончании сезона.
  • В завершившемся регулярном чемпионате он отразил 87,7% бросков, что стало худшим показателем в его карьере в НХЛ.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Александр Барков заявил, что в Южной Флориде нет ни одного человека, который хотел бы ухода из команды российского вратаря Сергея Бобровского.
Бобровскому 37 лет. Его семилетний контракт на 70 млн долларов истекает по окончании сезона. В завершившемся регулярном чемпионате он отразил 87,7% бросков, что стало худшим показателем в его карьере в НХЛ. "Флорида" не вышла в плей-офф. В среду журналист ESPN Грег Вышински сообщил, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия по новому контракту.
"В Южной Флориде нет ни одного человека, который хотел бы, чтобы Бобровский уезжал отсюда", - приводит слова Баркова с пресс-конференции журналист Алекс Баумгартнер в соцсети X.
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года, он дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". На счету Бобровского 806 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 456 побед, что является лучшим показателем среди российских вратарей.
В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.
