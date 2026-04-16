В Пентагоне заявили, что блокада США не охватывает весь Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Морская блокада США затрагивает лишь иранские порты и береговую линию и не распространяется на весь Ормузский пролив, утверждает в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн.