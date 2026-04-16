В Пентагоне заявили, что блокада США не охватывает весь Ормузский пролив
15:24 16.04.2026 (обновлено: 15:29 16.04.2026)
В Пентагоне заявили, что блокада США не охватывает весь Ормузский пролив

Пентагон: морская блокада США затрагивает лишь иранские порты и береговую линию

  • Председатель Объединённого комитета начальников штабов США утверждает, что морская блокада США затрагивает лишь иранские порты и береговую линию.
  • По словам Кейна, принудительные меры не распространяются на весь Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Морская блокада США затрагивает лишь иранские порты и береговую линию и не распространяется на весь Ормузский пролив, утверждает в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн.
"Действия США представляют собой блокаду иранских портов и береговой линии, а не Ормузского пролива. Принудительные меры будут приниматься в территориальных водах Ирана и в международных водах", - сказал Кейн в ходе брифинга.
В эту игру нельзя долго играть вдвоем: Штаты не удержат блокаду Ормуза
