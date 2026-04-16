В России усилят контроль за безопасностью при добыче полезных ископаемых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России рассмотрит изменения в законодательство для усиления контроля за безопасностью при добыче полезных ископаемых.
- Изменения позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр для снижения рисков.
- Мишустин подчеркнул, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и сберечь жизни людей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, что поможет сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня обсудим изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, чтобы вовремя получать достоверную информацию о наличии подземных вод или метана в пластах. Это дает возможность своевременно применять наиболее эффективные технические решения для снижения связанных с ними рисках", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ.
"Рассчитываем, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и, самое важное, сберегут жизни людей, которые там трудятся", - подчеркнул он.
В сообщении правительства в Maх отмечается, что правила в сфере добычи угля, железных руд и других ресурсов постоянно обновляют с учетом новых научных данных.
