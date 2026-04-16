Рейтинг@Mail.ru
В России усилят контроль за безопасностью при добыче полезных ископаемых - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 16.04.2026
В России усилят контроль за безопасностью при добыче полезных ископаемых

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтер ГУП ДНР "Торезантрацит" работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР.
Шахтер ГУП ДНР "Торезантрацит" работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России рассмотрит изменения в законодательство для усиления контроля за безопасностью при добыче полезных ископаемых.
  • Изменения позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр для снижения рисков.
  • Мишустин подчеркнул, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и сберечь жизни людей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, что поможет сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня обсудим изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, чтобы вовремя получать достоверную информацию о наличии подземных вод или метана в пластах. Это дает возможность своевременно применять наиболее эффективные технические решения для снижения связанных с ними рисках", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ.
"Рассчитываем, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и, самое важное, сберегут жизни людей, которые там трудятся", - подчеркнул он.
В сообщении правительства в Maх отмечается, что правила в сфере добычи угля, железных руд и других ресурсов постоянно обновляют с учетом новых научных данных.
Михаил МишустинРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала