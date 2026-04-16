"Бетис" – "Брага": смотреть онлайн матч 1/4 финала ЛЕ 16 апреля

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Испанский "Бетис" и португальская "Брага" встретятся во втором матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
16 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
13’ • Антони
(Абде Эззалзули)
26’ • Абде Эззалзули
38’ • Пау Виктор
(Виктор Гомес)
49’ • Карвальо
(Рикардо Орта)
53’ • Рикардо Орта (П)
74’ • Жан Горбы