ПВО сбила 19 беспилотников, атаковавших Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сбиты 19 БПЛА при ночной воздушной атаке ВСУ на Севастополь, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на данный момент зафиксирована информация о повреждении окон в двух частных жилых домах.