ПВО сбила 19 беспилотников, атаковавших Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сбиты 19 БПЛА при ночной воздушной атаке ВСУ на Севастополь, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 19 БПЛА. Главное — никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в своем канале на платформе Мах.
По его словам, на данный момент зафиксирована информация о повреждении окон в двух частных жилых домах.
