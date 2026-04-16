В Белоруссии откроют смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС - РИА Новости, 16.04.2026
20:26 16.04.2026
В Белоруссии откроют смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС

  • В Полесском радиационно-экологическом заповеднике планируют открыть смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС.
  • Смотровая площадка будет находиться на высоте более 5 метров и обустроена для удобства посетителей.
  • Она будет готова в июне, и ожидается, что это привлечет больше туристов в заповедник.
МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Смотровую вышку с видом на саркофаг Чернобыльской атомной электростанции планируют открыть в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, сообщил журналистам директор заповедника Алексей Тишковец накануне 40-й годовщины аварии на ЧАЭС.
"Это будет смотровая площадка на высоте более 5 метров. Предусмотрен безопасный подъем для гостей заповедника. Внутри все будет обустроено для удобства посетителей", - цитирует его слова агентство Белта.
С вышки можно будет увидеть объект "Укрытие", который известен и как саркофаг, - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.
"С нашей территории при хороших погодных условиях можно увидеть этот объект", - отметил заведующий отделом информационного обеспечения Алексей Казаков.
На территории есть пожарная вышка, но она не предназначена для посетителей, пояснили в заповеднике.
Предварительно, новая площадка будет готова в июне. "Ежегодно мы чем-то дополняем инфраструктуру, даем посетителям возможность больше узнать и увидеть. Как результат - с каждым годом увеличивается число туристов. Так, за прошлый год приросли на более чем тысячу посетителей", - сообщил Тишковец.
По его словам, в 2025 году Полесский радиационно-экологический заповедник посетили более 3,1 тысячи туристов, и попасть на экскурсию в заповедник всегда немало желающих как из Белоруссии, так и других стран.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Причиной крупнейшей в истории атомной энергетики аварии стал взрыв 4-м энергоблоке. АЭС расположена вблизи города Припять на Украине, радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы.
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси
13 декабря 2025, 03:38
 
