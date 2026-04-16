В Белоруссии откроют смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС

МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Смотровую вышку с видом на саркофаг Чернобыльской атомной электростанции планируют открыть в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, сообщил журналистам директор заповедника Алексей Тишковец накануне 40-й годовщины аварии на ЧАЭС.

"Это будет смотровая площадка на высоте более 5 метров. Предусмотрен безопасный подъем для гостей заповедника. Внутри все будет обустроено для удобства посетителей", - цитирует его слова агентство Белта

С вышки можно будет увидеть объект "Укрытие", который известен и как саркофаг, - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

"С нашей территории при хороших погодных условиях можно увидеть этот объект", - отметил заведующий отделом информационного обеспечения Алексей Казаков.

На территории есть пожарная вышка, но она не предназначена для посетителей, пояснили в заповеднике.

Предварительно, новая площадка будет готова в июне. "Ежегодно мы чем-то дополняем инфраструктуру, даем посетителям возможность больше узнать и увидеть. Как результат - с каждым годом увеличивается число туристов. Так, за прошлый год приросли на более чем тысячу посетителей", - сообщил Тишковец.

По его словам, в 2025 году Полесский радиационно-экологический заповедник посетили более 3,1 тысячи туристов, и попасть на экскурсию в заповедник всегда немало желающих как из Белоруссии , так и других стран.