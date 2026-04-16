Украинский дрон атаковал объект энергетической инфраструктуры в Белгороде

Краткий пересказ ИИ
- Дрон ВСУ атаковал объект энергетической инфраструктуры в Белгороде, произошло возгорание.
- Сведений о пострадавших нет.
- Часть жителей города и посёлка Дубовое временно остались без света и воды.
БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал объект энергетической инфраструктуры в Белгороде, произошло возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром в результате атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры произошло возгорание — пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что часть жителей города и посёлка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды. Аварийные службы приступят к восстановлению после ликвидации пожара, подчеркнул губернатор.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале уточнил, что на данный момент сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, а специалисты составят стартовые акты для начала восстановительных работ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
