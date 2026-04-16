Теннисист Баутиста-Агут завершит карьеру по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
23:04 16.04.2026 (обновлено: 00:15 17.04.2026)
Теннисист Баутиста-Агут завершит карьеру по окончании сезона

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут завершит карьеру по окончании сезона

© пресс-служба Australian Open
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© пресс-служба Australian Open
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2026.
  • Баутиста-Агут поблагодарил семью, команду, друзей, спонсоров, болельщиков и всех, кто был рядом все эти годы.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2026.
«
"Есть решения, которые даются нелегко, но идут от внутреннего спокойствия и зова сердца: сезон 2026 года станет для меня последним в профессиональном теннисе. Я жил своей мечтой долгие годы. Я отдавал все, что у меня было внутри, на каждой тренировке и в каждом матче. Сейчас я чувствую, что пришло время начать прощаться, по-новому проживать каждый турнир и завершить этот этап с благодарностью к моему любимому теннису", - написал Баутиста-Агут в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«
"Спасибо моей семье, команде, друзьям, спонсорам и всем, кто был рядом все эти годы. И спасибо от всего сердца всем болельщикам, которые сопровождали меня на каждом этапе моего пути", - добавил спортсмен.
Испанцу 38 лет. Он выступает на профессиональном уровне с 2005 года. На его счету 12 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. В 2019 году Баутиста-Агут дошел до полуфинала Уимблдона и выиграл Кубок Дэвиса. В ноябре того же года он занимал девятое место в мировом рейтинге в одиночном разряде, что является его наивысшей позицией в нем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
