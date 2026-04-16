Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
21:35 16.04.2026
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Встреча в Москве завершилась со счетом 108:91.
  • Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нижнего Новгорода» Норберт Лукач, набравший 23 очка.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19). Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нижнего Новгорода" Норберт Лукач, набравший 23 очка, также дабл-дабл в активе Даниила Ключенкова (20 очков, 12 подборов). У ЦСКА 19 очков на счету Каспера Уэйра.
ЦСКА (35 побед и 3 поражения) ранее досрочно стал победителем регулярного чемпионата. "Нижний Новгород" (11-27) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Нижний Новгород" 20 апреля примет "Самару", ЦСКА днем ранее дома сыграет со столичным клубом "МБА-МАИ".
