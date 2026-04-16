09:12 16.04.2026
Более 4 тыс объектов недвижимости реализовали на торгах в Москве за квартал

© РИА Новости / Александр Кряжев
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года на московских торгах реализовали 4,3 тысячи объектов недвижимости, среди них – помещения, объекты для бизнеса, машино-места и другое имущество, данный показатель практически в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года, рассказала заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заместитель мэра отметила, что у московской недвижимости традиционно высокий спрос. Объекты, расположенные в мегаполисе, пользуются популярностью у предпринимателей и у горожан.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Компании в Москве добиваются роста производительности труда техрешениями
Вчера, 09:12
"С января по март 2026 года на торгах реализовали более 4 тысяч объектов – почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года. За каждый объект конкурировали в среднем шесть участников торгов, что подтверждает высокий интерес к столичной недвижимости со стороны бизнеса и граждан", - сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Она также добавила, что две трети реализованного имущества (около 3 тысяч объектов) – машино-места. Покупатели такой недвижимости преимущественно частные лица. Предприниматели покупают помещения для коммерческой деятельности. За указанный период было продано свыше 250 бизнес-объектов.
Лоты размещены на Инвестиционном портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" содержится вся нужная информация о продаваемых объектах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации. Там же можно совершить 3D-тур по выбранному объекту или подать заявку на очный осмотр.
По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, каждый день в раздел "Торги Москвы" Инвестиционного портала города заходит около 780 тысяч человек. Между тем, каждый 10-й посетитель становится участником городских аукционов.
"Находиться в Москве, чтобы приобрести недвижимость на торгах, необязательно. Процедура на всех этапах – от подачи заявки до заключения сделки – проходит онлайн", – подчеркнул руководитель департамента.
Сейчас на Инвестиционный портал выставлено примерно 3 тысячи лотов: нежилые помещения, здания нестационарных торговых объектов, машино-места, земельные участки для бизнеса и жилищного строительства. Чтобы принять участие в торгах, требуется регистрация на цифровой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Ранее Багреева отметила, что столица за 10 лет реализовала на торгах примерно 96 тысяч объектов недвижимости, количество участников аукционов составило более 550 тысяч.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В столице обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов
9 апреля, 09:12
 
