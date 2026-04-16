Более 4 тыс объектов недвижимости реализовали на торгах в Москве за квартал

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года на московских торгах реализовали 4,3 тысячи объектов недвижимости, среди них – помещения, объекты для бизнеса, машино-места и другое имущество, данный показатель практически в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года, рассказала заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Заместитель мэра отметила, что у московской недвижимости традиционно высокий спрос. Объекты, расположенные в мегаполисе, пользуются популярностью у предпринимателей и у горожан.

"С января по март 2026 года на торгах реализовали более 4 тысяч объектов – почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года. За каждый объект конкурировали в среднем шесть участников торгов, что подтверждает высокий интерес к столичной недвижимости со стороны бизнеса и граждан", - сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.

Она также добавила, что две трети реализованного имущества (около 3 тысяч объектов) – машино-места. Покупатели такой недвижимости преимущественно частные лица. Предприниматели покупают помещения для коммерческой деятельности. За указанный период было продано свыше 250 бизнес-объектов.

Лоты размещены на Инвестиционном портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" содержится вся нужная информация о продаваемых объектах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации. Там же можно совершить 3D-тур по выбранному объекту или подать заявку на очный осмотр.

По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, каждый день в раздел "Торги Москвы" Инвестиционного портала города заходит около 780 тысяч человек. Между тем, каждый 10-й посетитель становится участником городских аукционов.

"Находиться в Москве, чтобы приобрести недвижимость на торгах, необязательно. Процедура на всех этапах – от подачи заявки до заключения сделки – проходит онлайн", – подчеркнул руководитель департамента.

Сейчас на Инвестиционный портал выставлено примерно 3 тысячи лотов: нежилые помещения, здания нестационарных торговых объектов, машино-места, земельные участки для бизнеса и жилищного строительства. Чтобы принять участие в торгах, требуется регистрация на цифровой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.