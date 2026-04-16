"Автомобилист" расторг контракт с американским нападающим Буше - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
12:43 16.04.2026 (обновлено: 12:45 16.04.2026)
"Автомобилист" расторг контракт с американским нападающим Буше

"Автомобилист" расторг контракт с Ридом Буше по инициативе игрока

  • Екатеринбургский «Автомобилист» расторг контракт с американским нападающим Ридом Буше по инициативе игрока.
  • В сезоне-2025/26 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» и набрал 42 (17+25) очка.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" расторг контракт с американским нападающим Ридом Буше по инициативе игрока, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В начале февраля "Автомобилист" сообщил, что Буше по семейным причинам пропустит выездной матч против омского "Авангарда". Отмечалось, что игрок должен был присоединиться к партнерам по команде к следующему выездному матчу, однако американский нападающий не вернулся в расположение клуба.
Отмечается, что права на игрока в КХЛ закреплены за екатеринбургским клубом.
В сезоне-2025/26 32-летний Буше провел 43 матча за "Автомобилист" и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 матчей в Лиге и 350 (187+163) результативных баллов.
Эпизод матча Торпедо - Металлург - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Торпедо" одержало первую победу над "Металлургом" в серии плей-офф КХЛ
Вчера, 22:31
 
