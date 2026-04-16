"Автомобилист" расторг контракт с американским нападающим Буше

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" расторг контракт с американским нападающим Ридом Буше по инициативе игрока, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В начале февраля "Автомобилист" сообщил, что Буше по семейным причинам пропустит выездной матч против омского "Авангарда". Отмечалось, что игрок должен был присоединиться к партнерам по команде к следующему выездному матчу, однако американский нападающий не вернулся в расположение клуба.
Отмечается, что права на игрока в КХЛ закреплены за екатеринбургским клубом.
В сезоне-2025/26 32-летний Буше провел 43 матча за "Автомобилист" и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 матчей в Лиге и 350 (187+163) результативных баллов.