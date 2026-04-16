05:00 16.04.2026
Авиакомпания "Россия" увеличит емкости на рейсах из Москвы в ДФО

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", увеличит емкости на популярных рейсах из Москвы во Владивосток, Магадан, Благовещенск, Анадырь, Южно-Сахалинск в мае, июне и июле, сообщает пресс-служба "России".
Между Москвой и Владивостоком в пиковые даты лета на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-300 ER, рассчитанном на 457 пассажиров, будут выполняться рейс SU6279 из Москвы — 11 июля и 25 июля, а также рейс SU6280 из Владивостока — 12 июля и 26 июля.
Ранее авиаперевозчик добавил емкости на рейсе SU6279 из Москвы во Владивосток 7 мая и обратном рейсе SU6280 8 мая. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 747, рассчитанном на 522 пассажира.
Таким образом, на рейсах между Москвой и столицей Приморья в мае и июле будет доступно 596 дополнительных кресел, из них 464 — в эконом-классе.
Между Москвой и Магаданом в период повышенного спроса вводится новый рейс SU6289/6290 на лайнере Boeing 747, рассчитанном на 552 пассажира. Вылет в Магадан 27 июня, обратный вылет 28 июня.
Кроме этого, авиакомпания выполнит на самолете Boeing 747 рейс SU6289 из Москвы: 2 июня, 6 июня, 9 июня, 13 июня, 16 июня, 20 июня, 23 июня, с 2 по 30 июля по четвергам, с 12 по 19 июля по субботам и воскресеньям, а также 4 июля, 5 июля, 11 июля и 25 июля; рейс SU6290 из Магадана: 3 июня, 7 июня, 10 июня, 14 июня, 17 июня, 21 июня, 24 июня, с 3 июля по 31 июля по пятницам, с 13 по 20 июля по воскресеньям и понедельникам, а также 5 июля, 6 июля, 12 июля, 26 июля.
В общей сложности, в июне и июле на воздушной линии Москва — Магадан — Москва будет доступно 4 036 дополнительных кресел, из них 1 886 в эконом-классе.
Между Москвой и Благовещенском на лайнере Boeing 777-300 ER, рассчитанном на 457 пассажиров, в июне будут выполнены рейс SU6255 из Москвы: 9 июня, 23 июня, 27 июня; рейс SU6256 из Благовещенска: 10 июня, 24 июня, 28 июня.
Суммарно пассажирам будет доступно 504 дополнительных кресла, из них 456 — в экономическом классе.
Между Москвой и Анадырем авиакомпания "Россия" заменит борт на более вместительный Boeing 777-300ER на рейсе SU6865 из Москвы 5 июля и на обратном рейсе SU6866 из Анадыря 6 июля. Таким образом, емкость будет увеличена на 168 кресел, из них 158 кресел — в эконом-классе.
Между Москвой и Южно-Сахалинском дополнительные емкости будут выставлены 8 и 22 июля на рейсе SU6283 из Москвы, обратный рейс SU6284 от 9 и 23 июля будет также выполнен на лайнере повышенной вместимости Boeing 747. Суммарно пассажирам на этом направлении будет доступно 260 дополнительных кресел, из них 160 — в экономическом классе.
