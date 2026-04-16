"Астон Вилла" – "Болонья": смотреть онлайн матч 1/4 финала ЛЕ 16 апреля

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Английская "Астон Вилла" и итальянская "Болонья" встретятся во втором матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
16 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
16’ • Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
26’ • Эмилиано Буэндия
39’ • Морган Роджерс
89’ • Эзри Конса