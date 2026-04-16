В Анталье усилили меры безопасности в связи с визитом Лаврова

АНТАЛЬЯ, 16 апр — РИА Новости. Меры безопасности усилены в районе Белек турецкой курортной Антальи на фоне подготовки к открытию пятого Дипломатического форума в пятницу, почетным гостем которого станет глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент РИА Новости.

Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) пройдет 17-19 апреля, его главная тема - "Преодоление неопределенностей при планировании будущего". Лавров станет почетным гостем мероприятия.

В районе проведения форума задействованы дополнительные силы безопасности, включая спецподразделения, жандармерию и дорожную полицию.

Местные жители отмечают, что проведение форума является важной возможностью для региона продемонстрировать свой потенциал и гостеприимство.

"Вы посмотрите, сколько у нас гостей. Всех примем, накормим", — сказала РИА Новости отельер Джансу Эркылыч.

Особое внимание уделяется участию Лаврова.

"В мире не осталось таких дипломатов, как он", — заявил РИА Новости организатор мероприятия Вурал Кылыч.