В Анталье усилили меры безопасности в связи с визитом Лаврова

АНТАЛЬЯ, 16 апр — РИА Новости. Меры безопасности усилены в районе Белек турецкой курортной Антальи на фоне подготовки к открытию пятого Дипломатического форума в пятницу, почетным гостем которого станет глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент РИА Новости.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) пройдет 17-19 апреля, его главная тема - "Преодоление неопределенностей при планировании будущего". Лавров станет почетным гостем мероприятия.
В районе проведения форума задействованы дополнительные силы безопасности, включая спецподразделения, жандармерию и дорожную полицию.
Вокруг площадки Nest Convention Center усилено присутствие сил правопорядка, организовано дежурство спецназа, жандармерии и дорожной полиции.
Местные жители отмечают, что проведение форума является важной возможностью для региона продемонстрировать свой потенциал и гостеприимство.
"Вы посмотрите, сколько у нас гостей. Всех примем, накормим", — сказала РИА Новости отельер Джансу Эркылыч.
Особое внимание уделяется участию Лаврова.
"В мире не осталось таких дипломатов, как он", — заявил РИА Новости организатор мероприятия Вурал Кылыч.
В целом атмосфера в Анталье накануне форума остаётся позитивной, несмотря на то, что обсуждаемые темы, с учётом геополитической обстановки, будут носить острый характер.
