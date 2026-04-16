"Аэрофлот" с 4 июня запустит прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул
11:47 16.04.2026
"Аэрофлот" с 4 июня запустит прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул

© РИА Новости / Павел Львов
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул, полеты начнутся с 4 июня, говорится в сообщении перевозчика.
"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул. Полёты будут выполняться с 4 июня на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Аэрофлот" в летние месяцы увеличит число рейсов между Москвой и Антальей
Рейсы в летнем расписании запланированы дважды в неделю: из Минеральных Вод в Стамбул по четвергам и воскресеньям, а обратно - по пятницам и воскресеньям, добавили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
