Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина

"Аэрофлот" с 4 июня запустит прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул, полеты начнутся с 4 июня, говорится в сообщении перевозчика.

"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул. Полёты будут выполняться с 4 июня на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении.

Рейсы в летнем расписании запланированы дважды в неделю: из Минеральных Вод в Стамбул по четвергам и воскресеньям, а обратно - по пятницам и воскресеньям, добавили в "Аэрофлоте".