АЕК – "Райо Вальекано": смотреть онлайн матч Лиги конференций 16 апреля

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Греческий АЕК и испанский "Райо Вальекано" встретятся во втором матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
16 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
13’ • Зини
(Ставрос Пилиос)
36’ • Рэзван Марин (П)
51’ • Зини
60’ • Иси Паласон
(Педро Диас)