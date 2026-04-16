10:17 16.04.2026
У мужчины из Ачинска, избившего подростка обувной ложкой, есть судимость

© СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Задержанный мужчина, избивший мальчика ложкой для обуви
Задержанный мужчина, избивший мальчика ложкой для обуви
Краткий пересказ ИИ
  • В Ачинске мужчина избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви.
  • Мужчина ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
  • Региональный главк СК возбудил дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия.
КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мужчина, избивший 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.
Ранее ведомство сообщало, что полиция начала проверку по инциденту, произошедшему в Ачинске, где мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье хулиганство, совершенное с применением насилия. Позже он был задержан.
«
"Статьи 158, 118 УК РФ ("кража" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), - сказал представитель ГУ МВД, отвечая на вопрос о прошлых судимостях задержанного мужчины.
На оперативном видео, предоставленном официальным представителем МВД России Ириной Волк, мужчина пояснил, что хотел прогнать подростков, которых было около десяти. По его словам, когда он за ними побежал, все выскочили из подъезда, а один из подростков споткнулся о порог. Задержанный также утверждает, что бил только по рукам и ногам.
