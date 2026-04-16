У мужчины из Ачинска, избившего подростка обувной ложкой, есть судимость

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мужчина, избивший 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.