У мужчины из Ачинска, избившего подростка обувной ложкой, есть судимость

Краткий пересказ ИИ
КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мужчина, избивший 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.
"Статьи 158, 118 УК РФ ("кража" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), - сказал представитель ГУ МВД, отвечая на вопрос о прошлых судимостях задержанного мужчины.
На оперативном видео, предоставленном официальным представителем МВД России Ириной Волк, мужчина пояснил, что хотел прогнать подростков, которых было около десяти. По его словам, когда он за ними побежал, все выскочили из подъезда, а один из подростков споткнулся о порог. Задержанный также утверждает, что бил только по рукам и ногам.