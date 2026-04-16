В Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мужчина, избивший 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Красноярского края задержали мужчину, нанёсшего телесные повреждения 13‑летнему школьнику… Участковыми уполномоченными полиции установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Мужчина доставлен в отдел полиции", - сообщила Волк в своём Telegram-канале.
По данным представителя МВД, мужчина объяснил свой поступок тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их и захватил металлическую ложку для обуви.