В Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви - РИА Новости, 16.04.2026
09:48 16.04.2026
В Красноярском крае задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Мужчина, избивший 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее краевой главк МВД сообщал, что полиция начала проверку по инциденту, произошедшему в Ачинске, где мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье хулиганство, совершенное с применением насилия.
"Мои коллеги из Красноярского края задержали мужчину, нанёсшего телесные повреждения 13‑летнему школьнику… Участковыми уполномоченными полиции установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Мужчина доставлен в отдел полиции", - сообщила Волк в своём Telegram-канале.
По данным представителя МВД, мужчина объяснил свой поступок тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их и захватил металлическую ложку для обуви.
Нападение пьяного москвича с ложкой для обуви на пожилую соседку - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
27 января, 13:53
 
