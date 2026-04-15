МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о желании вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста и поддержка его слов канцлером Фридрихом Мерцем демонстрируют жестокость сторонников Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.