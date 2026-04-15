Зеленский обрушился на Мерца с требованиями из-за ухода Орбана, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Германию выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование быстро обеспечить Киев кредитом из-за предстоящего ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро. <…>, По его мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита", — указывается в материале.
По словам автора, такая спешка киевского режима обусловлена поражением премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Тем не менее выделение кредита по-прежнему затруднено сильным сопротивлением со стороны венгерского населения.
"В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался главой Венгрии Орбаном. Но даже после победы Петера Мадьяра <…> проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. <…> Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности", — отмечает он.
Уже в понедельник глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр подчеркнул, Будапешт не должен участвовать в предоставлении средств Киеву.