Зеленский обрушился на Мерца с требованиями из-за ухода Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
00:49 15.04.2026 (обновлено: 00:53 15.04.2026)
Зеленский обрушился на Мерца с требованиями из-за ухода Орбана, пишут СМИ

Berliner Zeitung: Зеленский потребовал от Мерца быстро обеспечить Киев кредитом

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Германию выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование быстро обеспечить Киев кредитом из-за предстоящего ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро. <…>, По его мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита", — указывается в материале.
По словам автора, такая спешка киевского режима обусловлена поражением премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Тем не менее выделение кредита по-прежнему затруднено сильным сопротивлением со стороны венгерского населения.
"В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался главой Венгрии Орбаном. Но даже после победы Петера Мадьяра <…> проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. <…> Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности", — отмечает он.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся кредита на 90 миллиардов евро Украины.
Уже в понедельник глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр подчеркнул, Будапешт не должен участвовать в предоставлении средств Киеву.
