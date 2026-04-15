Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики желтой лихорадки
00:12 15.04.2026 (обновлено: 00:13 15.04.2026)
Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики желтой лихорадки

Ученый работает с пробирками в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новый набор реагентов позволяет выявить РНК вируса желтой лихорадки в режиме реального времени, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-YFV" предназначен для выявления РНК вируса желтой лихорадки методом RT-LAMP в режиме реального времени в образцах нуклеиновых кислот, выделенных из клинического материала при проведении диагностических исследований и эпидемиологического мониторинга", - говорится в сообщении.
Особенность набора реагентов заключается в возможности его использования для ранней диагностики желтой лихорадки и быстром получении результата - около 40 минут.
Данный набор также будет полезен для выявления вируса у комаров-переносчиков при изучении возможного распространения возбудителя как в эндемичных, так и в неэндемичных районах, уточнили в ведомстве.
