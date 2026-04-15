Запорожская область оказалась полностью обесточенной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Запорожская область осталась без света после массированной ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Поврежден ряд энергетических объектов, что привело к полному обесточиванию региона", — написал он на платформе MAX.
Также есть пострадавший — это житель Мелитополя 1966 года рождения, ему оказывают необходимую помощь, добавил Балицкий.
Обесточен и город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, критическая инфраструктура работает на дизель-генераторах, сообщил мэр Максим Пухов.
Энергетики уже занимаются восстановлением подачи электричества в регионе.
22 июня 2022, 17:18