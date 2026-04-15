В Запорожской области отключено электроснабжение
09:22 15.04.2026 (обновлено: 09:25 15.04.2026)
В Запорожской области отключено электроснабжение

Атака ВСУ привела к отключению электроснабжения в Запорожской области

Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Удар ВСУ по объектам энергоинфраструктуры привел к отключению электроснабжения в Запорожской области, принимаются меры для стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«
"В это сложное время наши энергетики прикладывают все силы для скорейшего восстановления электроснабжения. Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
По данным министерства, противник нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры области, зафиксировано повреждение оборудования.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, зафиксировано повреждение, что привело к очередному отключению электроснабжения.
