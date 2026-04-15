США утратили возможности для внутреннего развития, заявила Захарова

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США утратили возможность внутреннего ресурса развития, поэтому внешняя политика для них является основой предвыборных кампаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (США - ред.) давным-давно утратили возможность для внутреннего толчка и внутреннего ресурса развития, его просто нет. Точнее, он, может, и есть, но пока его никто не обнаружил. Он был утрачен на каком-то этапе, потому что выработан - как выработанная шахта", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что для США внешняя политика является не просто составной частью электоральных циклов, но основой предвыборных кампаний.
"Без внешнего ресурса предвыборная кампания в США - будь то президентская или в конгресс - уже давным-давно сама себя не тянет", - указала она.
По словам Захаровой, последний пример "внутренней композиции" США - это попытка "что-то выжать из платья Моники Левински".
В 1998 году бывший тогда президентом США Билл Клинтон оказался в центре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински.