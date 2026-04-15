Рейтинг@Mail.ru
США утратили возможности для внутреннего развития, заявила Захарова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 15.04.2026 (обновлено: 09:07 15.04.2026)
США утратили возможности для внутреннего развития, заявила Захарова

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США утратили возможность внутреннего ресурса развития, поэтому внешняя политика для них является основой предвыборных кампаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (США - ред.) давным-давно утратили возможность для внутреннего толчка и внутреннего ресурса развития, его просто нет. Точнее, он, может, и есть, но пока его никто не обнаружил. Он был утрачен на каком-то этапе, потому что выработан - как выработанная шахта", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что для США внешняя политика является не просто составной частью электоральных циклов, но основой предвыборных кампаний.
"Без внешнего ресурса предвыборная кампания в США - будь то президентская или в конгресс - уже давным-давно сама себя не тянет", - указала она.
По словам Захаровой, последний пример "внутренней композиции" США - это попытка "что-то выжать из платья Моники Левински".
В 1998 году бывший тогда президентом США Билл Клинтон оказался в центре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински.
СШАМоника ЛевинскиМария ЗахароваБилл КлинтонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала